انطلاق بطولة فزاع لليولة وبرنامج "الميدان"

دبي في 9 نوفمبر/ وام/ انطلقت في قلعة الميدان بالمرموم فعاليات النسخة الـ 25 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ 21 من برنامج الميدان، وسط حضور جماهيري كبير.

وجاءت الانطلاقة بطابع متجدد عكسته البيئة المستوحاة من فرجان الإمارات التي أضفت على الميدان روحاً نابضة بالحياة وجمالية بصرية تعيد إلى الأذهان ذاكرة المكان.

وشهدت الحلقة الأولى من البطولة منافسة قوية بين أربعة من اليويلة قدموا أداءً متميزاً، ليتأهل كل من عبيد آل علي من أم القيوين وسالم فيصل الحوز من دبي إلى المرحلة الثانية، بعد تفوقهما في تحدي اليولة الذي حسم نتيجة الجولة.

واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة ستة تحديات تشمل اليولة، وعد القصيد، والسباحة، والرماية، وتركيب الشداد، وسباق الهجن، في مزيج يجمع بين الأصالة والمهارة البدنية.

واستُهل الموسم بتقديم أغنية الميدان الجديدة بعنوان “ملح الإمارات” من كلمات سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأداء الفنان ميحد حمد وألحان فايز السعيد، فيما تولى التحكيم خليفة بن سبعين وقدّم الحلقة راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، وتم بثها عبر شاشة قنوات سما دبي وإذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وأكد سعادة عبد الله بن دلموك أن بطولة فزاع لليولة تمثل ركيزة في مسيرة صون التراث الإماراتي بأسلوب يجمع بين الأصالة والابتكار، مشيراً إلى أن استلهام أجواء الفرجان يعكس حرص المركز على إبقاء التراث قريباً من الجمهور وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن الموسم الحالي يشهد تطويراً في نوعية التحديات وإضافة مهارات جديدة مثل تركيب الشداد للهجن، بما يسهم في إبراز مواهب المشاركين وإحياء الموروث الشعبي في أجواء تنافسية تعكس مكانة بطولات فزاع في الدولة والمنطقة.