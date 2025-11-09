"الشارقة للضيافة" تحصد 8 جوائز عالمية

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام/ حصدت "مجموعة الشارقة للضيافة" التابعة لـ هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) 8 جوائز عالمية ضمن "جوائز الفنادق الفاخرة 2025" على المستويين الإقليمي والعالمي .

وشملت الجوائز كلاً من نُزل الرفراف وواحة البداير ونُزل الفاية ومطعم وشي في نجد المقصار وذلك تقديراً لتجاربها المبتكرة في الضيافة المستدامة وتصاميمها المتناغمة مع الطبيعة وارتباطها العميق بالهوية الثقافية للإمارة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن محفظة ضيافة متكاملة تطورها "شروق" بقيمة تتجاوز 850 مليون درهم تشكّل "مجموعة الشارقة للضيافة" أحد أبرز مكوّناتها باستثمارات بلغت أكثر من 300 مليون درهم .

وقال أحمد بن زايد المدير العام لمجموعة الشارقة للضيافة :" يشكّل فوزنا بثماني جوائز عالمية محطة فخر جديدة لإمارة الشارقة وتأكيداً على المكانة التي حققتها ’شروق‘ في ترسيخ نموذج متكامل للضيافة المستدامة ".

وتواصل "شروق" توسيع محفظتها في قطاع الضيافة بمشاريع جديدة تعزّز حضور الشارقة على خريطة السياحة العالمية من أبرزها نُزل "رحّال" في كلباء المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2025 .