المهر"صافي" والجواد "إنر بيس" يحصدان الألقاب في مضار أبوظبي

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ أحرز المهر "صافي" لياس للسباقات، لقب سباق المقام الكلاسيكي، وحصد الجواد "إنر بيس"، لقب ذا "ساند ستورم"، مساء أمس ضمن السباق الثالث على مضمار "أبوظبي للسباق".

وشهد السباق المؤلف من 7 أشواط، منافسة قوية بمشاركة 94 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وجوائزه 466 ألف درهم.

وحقق "صافي" الفوز بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، بزمن قدره 2:27:47 دقيقة، بينما تمكن "إنر بيس" بإشراف سالم بن غدير، وقيادة جوس سانتياجو، من الفوز بلقب" ذا ساند ستورم"، في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:35:78 دقيقة.

وحصدت الفرس "منهية عذبة" لعذبة للسباقات، بإشراف أليزيه جياني، وقيادة تاج أوشي، لقب سباق تحدي الظفرة للخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، مسجلة 1:41:98 دقيقة.

وتوج المهر "بودلير دو غزال" لعبيد علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو، بالمركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، محققاً لقب" ذا فالكونرز "، بزمن قدره 1:44:64 دقيقة.

وهيمن الجواد "أف أشام" لخالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة سيف البلوشي، على صدارة الشوط الثالث لمسافة 1600متر، على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة، محققاً 1:45:26 دقيقة.

وحقق "أف معلمي" لسالم علي مرشد المرر، بإشراف سالم المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو "ثنائية" صدارة الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على لقب" ليوا ديزرت دونيس"، مسجلاً 2:41:11 دقيقة.

وفاز "خمسين" لأحمد سلمان الصابري، بإشراف سلمان الصابري، وقيادة ساندرو بايفا بالمركز الأول في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب "سبرنت للتكافؤ"، بزمن قدره 1:23:02 دقيقة.