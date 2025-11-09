الإمارات تستضيف كأس آسيا للقوس والسهم 2026





دكا في 9 نوفمبر/ وام/ فازت دولة الإمارات ممثلة في اتحاد الإمارات للقوس والسهم، باستضافة بطولة آسيا لشباب القوس والسهم 2026، بمدينة خورفكان.





جاء الإعلان عن فوز الملف الإماراتي خلال اجتماع الجمعية العمومية " لكونجرس" للاتحاد الآسيوي للقوس والسهم، مساء أمس في العاصمة البنغالية دكا، على هامش البطولة القارية المقامة حاليا حتى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبنا الوطني.





وضم وفد اتحاد الإمارات للقوس والسهم، في الاجتماع سعادة هنادي خليفة الكابوري رئيس الاتحاد، و حميد الشامسي نائب رئيس الاتحاد، وهند الحوسني الأمين العام.





وتفوّق الملف الإماراتي على عدد من الملفات المرشحة من دول آسيوية، بأغلبية الأصوات، بفضل ما تتمتع به الإمارات بشكل عام ومدينة خورفكان من بنية تحتية متكاملة، ومرافق رياضية متطورة، وإمكانات تنظيمية ولوجستية رفيعة المستوى تؤهلها لاستضافة البطولات القارية والعالمية.





وأكدت سعادة هنادي خليفة الكابوري أن ثقة الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، تترجم الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وجهود وزارة الرياضة في تمكين الاتحادات وتعزيز قدراتها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية.





وقالت إن استضافة بطولة آسيا للشباب 2026، محطة نوعية في مسيرة الاتحاد، و ثمرة عملٍ مؤسسي وجهود متواصلة لتطوير المنتخبات الوطنية، وصقل المواهب الواعدة، وإعداد الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة.”