مشاركة مميزة لـ"جائزة خليفة الدولية" في مهرجان مصر الدولي للتمور

الجيزة في 9 نوفمبر/ وام/ تساهم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في فعاليات مهرجان مصر الدولي للتمور 2025، الذي انطلق أمس في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، من خلال إشرافها على مشاريع زراعية وصناعية، ودعمها للمهرجان بتقديم وحدة استشارات وبحوث متخصصة بهدف تنمية قطاع النخيل والتمور، وذلك بدعم من دولة الإمارات، وبالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية ومحافظة الجيزة.

وشهدت أجنحة دولة الإمارات إقبالا كبيرا من الزوار والمزارعين للتعرف على أبرز الأصناف والتجارب الإماراتية في زراعة النخيل وصناعة التمور، ومن بين المشاركين شركة الفوعة، وشركة كاف نخيل التمر، وتمرية الميم.

واستقطب المهرجان مشاركة 120 مزارعاً وعارضاً من 8 دول منتجة للتمور، إلى جانب جهات حكومية وبحثية متخصصة، ما يعكس مكانة المهرجان كواحد من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة.

وأكد الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المشاركة الإماراتية تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز التعاون العربي في تطوير قطاع النخيل والتمور.