ابتكارات المرأة الإماراتية تزين مهرجان مصر الدولي للتمور 2025

الجيزة في 9 نوفمبر/ وام/ تشارك المرأة الإماراتية ضمن فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية 2025، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، بمشاريع مبتكرة تعكس أصالة التراث الإماراتي وتطور الصناعات الغذائية القائمة على التمور.

وقدمت مريم الشامسي صاحبة مشروع “تمرية الميم” مجموعة من المنتجات التراثية الإماراتية مثل الرنقية والتمرية وأم الدهن المصنوعة من التمور الإماراتية وفق نظام صحي وغذائي متوازن، ما لاقى اهتمام الزوار للتعرف على الأكلات الشعبية الإماراتية والتقاليد المرتبطة بها.

وأعربت الشامسي عن شكرها لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على دعم المشاريع الوطنية وتمكين المرأة الإماراتية من إبراز منتجاتها في المحافل الدولية، مؤكدة أن المشاركة أسهمت في التبادل الثقافي والتعريف بالمأكولات الإماراتية وإبراز دور المرأة الإماراتية في الحفاظ على التراث والابتكار في الصناعات الغذائية.