شرطة ودفاع مدني دبي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطائرات المسيرة

دبي في 9 نوفمبر / وام /وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الطائرات المسيرة، وربط نظام البلاغات التابع للدفاع المدني مع نظام التشغيل في مركز أنظمة الطائرات المسيرة بشرطة دبي، إلى جانب إعداد سيناريوهات لإعادة بناء التحقيق في حوادث الحريق وتبادل الخبرات في هذا المجال.





وقع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة دبي سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وعن الدفاع المدني سعادة اللواء جمال عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والرائد محمد عمر، مدير إدارة مركز أنظمة الطائرات المسيرة، ومن جانب الدفاع المدني المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، مساعد القائد العام لقطاع الخدمات الذكية، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، والملازم أول عمران عبدالرحمن أهلي، رئيس قسم الشراكات الاستراتيجية في الدفاع المدني.





وأكد اللواء حارب الشامسي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية، وترجمةً لتوجهات القيادة الرشيدة في بناء منظومة أمنية متكاملة تواكب التطورات في مختلف المجالات، ومنها العمليات التشغيلية المشتركة كالتعامل مع البلاغات المتعلقة بالحرائق وفق أفضل الممارسات.





وأضاف أن “شرطة دبي تؤمن بأن أمن المجتمع لا يتحقق بمعزل عن التكامل المؤسسي، ومن هذا المنطلق فإن تعزيز التعاون مع مختلف الدوائر الحكومية، ومنها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، يمثل أولوية استراتيجية تسهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع”.





من جانبه، أوضح اللواء جمال المهيري أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز التعاون وتكامل الجهود في مجالات التطور التقني، ولا سيما في استخدام الطائرات بدون طيار في العمل الأمني والميداني، مؤكداً أن هذه الخطوة تُجسد توجيهات القيادة الرشيدة في توظيف أحدث التقنيات الذكية لدعم منظومة الأمن والسلامة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة وإدارة البلاغات والحوادث بكفاءة عالية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في الابتكار الأمني والجاهزية المستقبلية