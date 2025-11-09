منتدى الإمارات – تشاد للاستثمار والتجارة ينطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي في 9 نوفمبر / وام / تنطلق غداً في أبوظبي أعمال منتدى الإمارات – تشاد للاستثمار والتجارة بحضور أكثر من 2000 مشارك ووزراء ومسؤولين ومستثمرين وعدد من الوفود الرسمية برئاسة رؤساء حكومات أفريقية.





ويأتي تنظيم المنتدى في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد حيث يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والأعمال الزراعية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.





ويتناول المنتدى سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومناقشة الفرص الواعدة في قطاعات الموارد المعدنية والطاقة والتطوير المسؤول للشركات والشراكات وسلاسل القيمة الزراعية والغذائية إلى جانب مشروعات المياه والكهرباء والبنية التحتية والتمويل التنموي واسع النطاق وممرات النقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك السكك الحديدية والموانئ والخطوط الجوية فضلاً عن التحول الرقمي وتطوير شبكات الألياف والخدمات الرقمية وتنمية رأس المال البشري والتعليم والصحة والسياحة والتبادل الثقافي وفرص الاستثمار المشترك.





كما يشهد المنتدى إطلاق الخطة الوطنية للتنمية – تشاد 2030 رسميا من الإمارات تحت عنوان "تشاد كونيكشن 2030" التي تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار أمريكي في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعليم.





ويتضمن المنتدى خمس جلسات رئيسية تشمل: "المعادن الحرجة والموارد الهيدروكربونية – محركات التنمية.. وتثمين الموارد وتعزيز النمو .. والجاذبية الصناعية والمياه والكهرباء.. وتشاد على المسار – الاتصال والنقل والخدمات اللوجستية والبنى التحتية .. والاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الناشئة".