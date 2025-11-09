ذياب بن محمد يتفقد على هامش زيارته للصين قطار شنغهاي “ماجليف” أسرع قطار في التشغيل التجاري

بكين في 9 نوفمبر/ وام/ اطّلع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية، خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، على التقنيات المتقدمة للقطار السريع “ماجليف” في مدينة شنغهاي.

وقام سموّه بجولة على متن القطار الذي يُعدّ حاليًا أسرع قطار في التشغيل التجاري في العالم، إذ تصل سرعته إلى 431 كيلومترًا في الساعة، ويقطع مسارًا بطول 30 كيلومترًا خلال سبع دقائق، رابطًا بين مطار شنغهاي بودونغ ومحطة لونغيانغ رود.

والتقى سموّه عددًا من مسؤولي تشغيل وبناء السكك الحديدية في الصين، حيث اطّلع على أحدث التقنيات والتجارب التشغيلية في قطاع القطارات فائقة السرعة.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية داخل محطة القطار السريع، تعرّف خلالها سموّه على نُظم الإشارات الذكية، والبنية التحتية المخصّصة لخطوط السرعة العالية، إلى جانب الاطلاع على عربات الركاب المتطورة والأنظمة الرقمية المرتبطة بالسلامة والراحة.

ورافق سموّه خلال الزيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.