الإمارات ترفع رصيدها إلى 4 ميداليات بدورة ألعاب التضامن الإسلامي

الرياض في 9 نوفمبر/وام/ رفعت الإمارات رصيدها إلى 4 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري، إثر نجاح منتخب الجودو في إضافة 3 ميداليات برونزية، بعد تتويجه أمس بذهبية اللاعبة بشيرات خرودي "وزن تحت 52 كجم".

وأحرز اللاعب محمد يزبيك برونزية "وزن 73 كجم" بفوزه على فاي أليكس لاعب منتخب غامبيا، فيما حقق زميله نارمند بيان برونزية مماثلة في"وزن 66 كجم "بتفوقه على المغربي عبدالرحمن بوشيطة.

وينافس اللاعبان طلال شفيلي، وعمر جاد على الميدالية البرونزية التي حسمت للإمارات بوزن" 81 كجم"، بانتظار الإعلان رسميا عن اللاعب المتوج بها، بعدما وضعتهما القرعة في نزال هذه المرحلة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو أن التفوق في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، ما كان له أن يتحقق لولا الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وتوفير متطلبات التميز والتألق على كافة المستويات.

وقال إن التطور الملحوظ الذي تعيشه اللعبة، يؤكد أن استراتيجية الاتحاد وخططه ورؤيته المستقبلية تسير بخطى راسخة، بفضل جهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، ومتابعة المجالس الرياضية والتعاون المثمر مع الأندية الأعضاء.

وأوضح أن منافسات البطولة فرصة مميزة لمنتخب الجودو قبل مشاركته في بطولة أبو ظبي "جراند سلام" خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري بصالة "مبادلة أرينا" في أبو ظبي، وما تمثله من محطة نوعية في (روزمانة) الاتحاد الدولي ،ومكانة دولة الامارات بوصفها نقطة محورية لرياضة الجودو على مستوى المنطقة والشرق الأوسط والعالم منذ عقود .