"دبي لرعاية النساء والأطفال" تستعرض خدماتها خلال فعالية "She Runs 2025"

دبي في 9 نوفمبر/وام/ شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في فعالية "She Runs 2025" التي دخلت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأكبر عدد من المشاركات في ماراثون خاص بالنساء والتي أُقيمت اليوم في مدينة إكسبو دبي ، ذلك انطلاقا من التزامها بدورها المجتمعي في تمكين المرأة ورعايتها.

جاءت مشاركة المؤسسة بصفتها الشريك الإنساني للفعالية تحت شعار "صوتها حاضر… وخطاها واثقة" بهدف نشر رسائل توعوية تؤكد أن صحة المرأة الجسدية والنفسية متكاملتان وأن كل خطوة واثقة نحو العافية تعني دعمًا أوسع للمجتمع بأكمله.

واستعرضت المؤسسة من خلال منصة مخصصة في قرية السباق أمام الزائرات والمشاركات برامجها وخدماتها بمجال رعاية النساء والأطفال إلى جانب توزيع بطاقات تحفيزية تحمل رسائل إيجابية تعبر عن رحلة المرأة نحو الوعي والتوازن وتشجع على الاحتفاء بالإنجازات والتغيير والتي استفاد منها أكثر من 800 امرأة.

وأطلقت المؤسسة خلال الفعالية رسائل توعوية عرضت في محيط السباق وقرية الفعالية من أبرزها "الصحة الجسدية والنفسية وجهان لعافية واحدة" و"كل خطوة وعي وكل إنجاز امتنان" و"دعم المرأة هو دعم للمجتمع بأكمله".

وأكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن مشاركة المؤسسة في فعالية "She Runs 2025" جاءت متسقة مع عام المجتمع ورؤية دبي في بناء مجتمع متلاحم يضع الإنسان في صميم أولوياته ..مشيرة إلى أن تمكين المرأة وتعزيز حضورها الإيجابي يشكلان أحد الركائز التي تقوم عليها "أجندة دبي الاجتماعية 33" في ترسيخ جودة الحياة والرفاه المجتمعي.