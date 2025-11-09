"المحكمة الاتحادية العليا" تشارك في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري ومؤتمره الدولي

القاهرة في 9 أكتوبر/وام/ شاركت المحكمة الاتحادية العليا في الاجتماع السابع للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، والمؤتمر الدولي الرابع للاتحاد الذي عقد بالقاهرة بمشاركة وفود عدد من الدول الأعضاء.

ترأس وفد المحكمة معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة، وضم كلاً من سعادة محمد عبدالرحمن الطنيجي، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، و محمد سعيد ناصر الشبلي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة.

وقال معالي رئيس المحكمة، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي عقد هذا العام تحت عنوان "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي- قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي"، إنّ عالمنا اليوم يعيش ثورةً تقنيةً متسارعة، أصبح فيها الذكاء الاصطناعي ركيزةً أساسيةً في بناء المستقبل، يمتد أثره إلى الاقتصاد، والإدارة، والتعليم، بل ويمس أحد أنبل المجالات الإنسانية، ألا وهو القضاء.

وأضاف أنه في خضمِّ هذا التحوّل، يجد القضاء الإداري نفسه أمام معادلةٍ دقيقةٍ، تتطلب التوفيق بين مقتضيات العدالة الإنسانية، ومتطلبات الكفاءة التقنية"، مشدداً على أن العدل ليس معادلةً رياضية، بل قيمةٌ أخلاقيةٌ يحملها القاضي في ضميره قبل أن يُسطّرها في حكمه.

واستعرض معاليه التجربة الإماراتية في مجال التحول الرقمي في كل المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية، من خلال مشاريع رائدة في القضاء الإلكتروني والمحاكم الذكية، مع الحفاظ التام على هيبة القضاء، واستقلال القاضي، وسرية البيانات، مؤكداً نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والضمانات القانونية وأصبح الذكاء الاصطناعي معينًا للقاضي لا مهيمنًا عليه، وسندًا له في تحليل الوقائع لا بديلًا عن ضميره.

وأشاد معاليه بمكانة المؤتمر العربي لما يشكله من محطة علمية مهمة تؤسس لفقه إداري عربي جديد، يتفاعل مع متغيرات العصر دون أن يفرط بثوابت العدالة والأمانة والمسؤولية.

وفي ختام كلمته، توجّه معاليه بالشكر لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهدٍ في احتضان الفكر العربي القضائي، وللاتحاد العربي للقضاء الإداري على دوره البنّاء في ترسيخ التعاون والتكامل بين الهيئات القضائية العربية واستضافتِها لهذا الاجتماع والمؤتمر، مثمناً الجهود التي تُبذَلُ من أجل التواصل ودعم العمل القانوني والقضائي.