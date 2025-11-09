بلدية دبي أفضل جهة حكومية خليجية بمجال تمكين الشباب

دبي في 9 نوفمبر/وام/حصدت بلدية دبي لقب أفضل جهة حكومية في تمكين الشباب على مستوى الخليج العربي للعام 2025 وذلك ضمن جوائز الخليج للموارد البشرية /GCC GOV HR Awards/ التي تعد إحدى أرفع الجوائز الإقليمية في مجال الحوكمة وإدارة الموارد البشرية وتنمية وتمكين الشباب.

ونالت بلدية دبي هذا التقدير ثمرة جهودها في دعم الشباب وتنمية معارفه وخبراته والاعتماد على الطاقات المتجددة لقيادة مسيرة العمل البلدي وتحقيق مستهدفات إمارة دبي وتطلعاتها المستقبلية .

فقد أسهمت من خلال مبادرات مجلس شباب بلدية دبي في تمكين أكثر من 1,200 موظف شاب عبر أكثر من 48 مبادرة نوعية شملت مجالات الإدارة والقيادة والتطوير والابتكار والإبداع لتشكل نموذجًا يُحتذى في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الداعمة للشباب.

وأعربت فاطمة أفغان رئيس مجلس شباب بلدية دبي عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يؤكد إيمان البلدية بالطاقات الشابة وقدرتها على إحداث التغيير الإيجابي ويعكس حرصها على ترسيخ ثقافة التمكين والابتكار ودمج الشباب في مجالات العمل البلدي وتنمية مدركاته وخبراته العملية والشخصية بما يتكامل مع مستهدفات رؤية الإمارات 2071 التي تسعى إلى الاستثمار في شباب الدولة وتجهيزهم بالمهارات المتقدمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة.



