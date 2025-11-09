"النقل المتكامل" شريكا تشريعيا وتنظيميا لمعرض "دريفت إكس 2025"

أبوظبي في 9 نوفمبر/وام/ يشارك مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، في معرض "دريفت إكس" 2025 بصفته الشريك التشريعي والتنظيمي الرسمي للحدث الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 12 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة"، الذي يُنظِّمه مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في العاصمة أبوظبي.

يهدف الحدث إلى استعراض أحدث التقنيات في مجالات الأنظمة الذكية ذاتية الحركة عبر القطاعات البرية والبحرية والجوية والروبوتات، بما يعكس مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في تشكيل ملامح مستقبل التنقّل الذكي المستدام.

تأتي مشاركة مركز النقل المتكامل في المعرض انطلاقاً من دوره بوصفه جهة تشريعية وتنظيمية تُعنى بتطوير السياسات الداعمة لاعتماد حلول النقل الذكي في إمارة أبوظبي؛ إذ يواصل المركز جهوده في تطوير الأطر القانونية والسياسات التنظيمية التي تدعم اعتماد التقنيات الذاتية بأمان وكفاءة، بما في ذلك المركبات والطائرات بدون طيار وأنظمة النقل الروبوتية.

وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن مشاركة المركز في معرض "دريفت إكس" 2025 تجسّد التزامه بدوره التشريعي والتنظيمي في تطوير بيئة متكاملة تدعم التقنيات المستقبلية وتُعزز الابتكار في مجالات النقل الذكي وذاتي الحركة.

وأوضح أن المركز يعمل وفق أطر وسياسات تنظيمية متقدمة تُمكّن من تبنّي أحدث الحلول التقنية في قطاع النقل بما يحقق السلامة والكفاءة والاستدامة، ويسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.

وأشار إلى أن "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" يشكل منصة عالمية رائدة تجمع القادة والمبتكرين وصنّاع القرار والمستثمرين لتسريع وتيرة تطوير وتبنّي تقنيات الأنظمة المستقلة في مختلف القطاعات البرية والبحرية والجوية والصناعية، بما يعزز مكانة أبوظبي مدينة سبّاقة في دعم منظومة الابتكار وتشجيع الاستثمار في النقل الذكي.

وأضاف أن الإمارة تواصل ترسيخ موقعها العالمي في تطوير منظومات النقل المتكاملة من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحديثة ودعم الأبحاث والتطوير واعتماد تشريعات متقدمة تواكب التقنيات المستقبلية، انسجاماً مع رؤيتها الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.