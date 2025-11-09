جلسة حوارية مع الإيرلندي لينتش الحائز على "البوكر" بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 9 نوفمبر/وام/ استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والأربعين الكاتب الإيرلندي باول لينتش الحائز على جائزة "البوكر" العالمية عن روايته الشهيرة "بروفيت سونغ" في جلسة حوارية وسط حضور جماهيري واسع من محبي الأدب العالمي والمهتمين بصناعة الكتاب.

و قال لينتش :" عندما تكون كاتباً في بداياتك ولم تقرأ في عوالم أخرى فإنك تحلم بأن تفوز بجائزة مثل نوبل وتمنح جمهورك ما يستحقه من الاهتمام " مشيرا إلى أنه قبل فوزه بجائزة البوكر نشر أربع روايات حققت مبيعات جيدة لكنه لم يكن يتخيل أن يصل إلى الشهرة العالمية التي منحته إياها الجائزة حيث تُرجمت روايته الفائزة إلى نحو 49 لغة ما حمّله مسؤولية كبيرة تجاه القراء حول العالم.

وأكد أن الأدب ليس تسلية أو عرضا للأحداث بل بحث مستمر عن الحقيقة الإنسانية والحرية والوجود وأن كل قصة تحمل إمكانات جديدة لتفسير الحياة وفهم الغربة والتناقضات التي تصوغ التجربة البشرية موضحًا أن القارئ يجب أن يشعر بالحقيقة العميقة وراء الرواية وأن الكتابة ليست مجرد كلمات بل فلسفة للحياة وتجربة روحية معقدة.

وكشف الكاتب عن تجربته الفكرية في الكتابة مشيراً إلى أنه بدأ الرواية في ديسمبر 2018، وتأثر بقراءة أعمال هيرمان هِسّه، التي أعادت له التفكير في التاريخ الألماني وعواقب التجزؤ الاجتماعي والسياسي على الإنسان والمجتمع.