الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بطلا للسوبر المصري في أبوظبي

أبوظبي في 9 نوفمبر/وام/ أحرز الأهلي لقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ16 في تاريخه بعد فوزه اليوم على الزمالك 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

سجل ثنائية الأهلي كل من أشرف بن شرقي في الدقيقة 44، ومروان عطية في الدقيقة 71.

كان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1 في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك بعد فوزه على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بالدور نفسه.

على صعيد متصل أحرز سيراميكا كليوباترا المركز الثالث بعد فوزه على بيراميدز 2-1 اليوم في استاد آل نهيان بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.