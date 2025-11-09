"جائزة خليفة لنخيل التمر" تنظم ندوات علمية وجلسات حوارية بمهرجان مصر للتمور

الجيزة في 9 نوفمبر / وام / نظمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لـ مؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة عدداً من الندوات العلمية والجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين وأصحاب المشاريع الزراعية من مختلف الدول وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية 2025.

حضر الفعاليات الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وسعادة الدكتور هلال حميد سعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة رئيس اللجنة الإدارية والمالية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الزراعية في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

واستعرض المشاركون خلال الندوة العلمية الأولى جهود جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع النخيل والتمور على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها في نشر المعرفة وتبادل الخبرات العلمية والبحثية.

وأوضح الدكتور هلال حميد سعد الكعبي، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر رئيس اللجنة الإدارية والمالية، أن الجائزة تشرف على تنظيم مهرجان مصر الدولي للتمور منذ ثماني سنوات، بالشراكة مع الجهات المصرية المعنية، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد في كل دورة إقبالاً واسعاً ومشاركة نخبة من المصنعين والمنتجين وموردي التمور من داخل مصر والدول العربية والخليجية.

وأضاف أن المهرجان يشكل منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات في زراعة النخيل وصناعة التمور، والتعرف على أبرز التجارب الناجحة وأساليب المكافحة الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للتمور المصرية.

وتناولت المهندسة فاطمة بن طرش رئيس وحدة الدعم الفني - هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهود

الهيئة في تطوير قطاع النخيل وتعزيز معايير الجودة والإنتاج المستدام، إلى جانب عرض تقنيات حديثة في الابتكار الزراعي مثل تكنولوجيا النبضات الرنينية الحيوية للكشف عن الآفات الزراعية ومكافحتها بطرق آمنة ومستدامة.

وشهدت جلسة أخرى نقاشاً موسعاً حول دور المنظمات والهيئات والغرف والمجالس التصديرية في تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتصدير التمور بمشاركة ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجالس التصديرية للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، إلى جانب مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية ومنظمة أكساد، التي استعرضت جهودها في تنمية وتطوير زراعة النخيل في المنطقة العربية.

وشهدت الندوات والجلسلت مناقشة مجموعة من الحلول الصناعية المبتكرة لمخلفات النخيل، وأوراقا بحثية حول دور العلم والبحث الزراعي في تنمية قطاع التمور بالواحات البحرية بمصر إضافة إلى عرض شامل للوضع الراهن لزراعة نخيل التمر في مصر والتحديات المستقبلية وسبل تعزيز تنافسية التمور المصرية عالمياً.

وأكد المشاركون في ختام الجلسات أهمية الدور الريادي الذي تضطلع به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم البحوث الزراعية وتعزيز الابتكار وتطوير الصناعات المرتبطة بالتمور، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في المنطقة.

وأشاد رﻳﻜﺎردو ﺳﻠﻤﻮن ﺗﻮرﻳﺲ من ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﻳﺔ ﺳﻮﻧﻮرا - اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ في تصريحات لـ /وام / بجهود جائزة خليفة الدولية في مجال تبادل الخبرات والمعرفة ونقل التجارب التي قدمها عدد من الباحثين من جامعات مصر والمكسيك عبر أوراق عمل تناولت تأثير مدة تخزين حبوب اللقاح على جودة وخصائص ثمار صنف “المجهول”، وسبل تحسين الإنتاجية.