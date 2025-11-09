براند دبي يُطلق الدليل الشامل لفعاليات الشهر الوطني في الإمارة

دبي في 9 نوفمبر /وام/ أطلق "براند دبي" الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ، تزامنًا مع الاحتفالات بالشهر الوطني في إمارة دبي، التي انطلقت اعتبارا من "يوم العَلَم" وتستمر حتى "عيد الاتحاد"، وبالشراكة مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصّة، الدليل الشامل لفعاليات عيد الاتحاد، بوصفه مرجعا موحداً يضم أبرز الفعاليات الوطنية المقامة في الأماكن العامة على مستوى الإمارة.

يقدّم الدليل خريطة زمنية ومكانية للفعاليات، بما يشمل المهرجانات والأسواق والأنشطة المجتمعية والفعاليات الرياضية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتوحيد الهوية الاحتفالية في مختلف أرجاء دبي.

وتشمل الفعاليات الثقافية والمجتمعية محطات بارزة في مختلف أنحاء الإمارة، من مكتبة الصفا للفنون والتصميم وحديقة الأعلام و "ند الشبا مول"، إلى قرية حتّا التراثية التي تحتضن المخيّم الشتوي للأطفال، مروراً بـحي الفهيدي التاريخي والقرية العالمية وصولاً إلى مدينة إكسبو دبي ومتحف الشندغة.

وفي مجال العروض والمراكز الترفيهية، تقدّم دبي مجموعة واسعة من الفعاليات في ابن بطوطة مول و"دبي باركس آند ريزورتس"، إلى جانب عروض الألعاب النارية في "برج خليفة" وفعاليات بالم جميرا مول وأوتليت فيليج ودراغون مارت وسيركل مول، والتي تتضمن أيضاً عروضاً موسيقية لفرقة الفنون الشعبية الإماراتية لإبراز الموروث المحلي.

وتحتضن الواجهات والمناطق المفتوحة أيضا فعاليات نابضة بالحياة في سوق السيف وجي بي آر وبلو ووترز ومكتبة دبي العامة، مع عروض الأضواء ثلاثية الأبعاد في متحف الاتحاد وعرض الأضواء في حي الشندغة، فضلاً عن أنشطة عائلية في الخوانيج وووك و"لاست إكزت" ومدينة الطفل وحديقة مشرف وبرواز دبي.

فيما تعود النسخة الثانية من "مهرجان ضي دبي لفنون الضوء" لتضفي لمسات إبداعية على المشهد الاحتفالي.

و يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الرابط التالي:

https://dubaidestinations.ae/-/media/2025/november/08-11/04/_--national-month-celebrations.pdf