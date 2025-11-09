مانشستر سيتي يفوزعلى ليفربول في الدوري الإنجليزي

لندن في 9 نوفمبر/ وام/ فاز مانشستر سيتي على ليفربول 3-0 في ملعب الاتحاد اليوم بقمة مواجهات الأسبوع الـ11 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن.

جاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق كل من إرلينج هالاند، نيكو غوانزليس، وجيريمي دوكو في الدقائق 29، و45+3، و63.

وضمن الجولة ذاتها فاز نوتنجهام فورست على ليدز يونايتد 3-1، وفاز أستون فيلا على بورنموث 4-0، وبرنتفورد على نيوكاسل يونايتد 3-1، فيما تعادل كريستال بالاس مع برايتون بدون أهداف.