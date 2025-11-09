رابطة المحترفين : السوبر المصري في أبوظبي تجاوز مليار مشاهدة

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال لكرة القدم التي اختتمت اليوم في أبوظبي تغطية تجاوزت مليار مشاهدة ، وذلك من خلال التغطية الإعلامية والتفاعلات الرقمية عبر مختلف القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم :" أصبحت النسخة الحالية من البطولة حدثا استثنائيا خطف أنظار جماهير الكرة العربية والعالمية، بفضل التنظيم المتميز والأجواء الجماهيرية الرائعة التي شهدتها مباريات البطولة، والتي احتضنتها ملاعب محمد بن زايد وآل نهيان وهزاع بن زايد.

شارك في البطولة كل من الأهلي الذي توج بها إلى جانب أندية الزمالك، بيراميدز ، وسيراميكا ، كليوباترا واستضافتها الإمارات للمرة التاسعة.