"معهد الشارقة للتراث" ينظم جلساتٍ حوارية بمعرض الكتاب

الشارقة في 9 نوفمبر/وام/ نظم معهد الشارقة للتراث جلساتٍ حوارية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 ركزت على أهمية تعزيز البحث والدراسة في المجال التراثي وكانت بمثابة منصةٍ لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمبدعين بما يرسخ مكانة الشارقة مركزا ثقافيا عالميا.

وعقد المعهد اليوم جلسةً حواريةً متخصصة بعنوان "رعاية المشروعات التراثية البحثية دعامة لتوثيق التراث الإماراتي" تناولت أهمية الدراسات والبحوث في صون التراث الوطني وآليات توثيق الموروث الثقافي وتطوير أدوات البحث العلمي في هذا المجال بمشاركة كلٌّ من الدكتور راشد المزروعي الباحث في التراث الشعبي الإماراتي والدكتور حمد بن صراي أستاذ التاريخ والتراث بجامعة الإمارات سابقًا مستشار الدراسات والبحوث التراثية بمعهد الشارقة للتراث وحضور نخبةٍ من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والمهتمين بالشأن التراثي.

وأكد الدكتور حمد بن صراي أن المؤسسات التراثية في الدولة ومن بينها معهد الشارقة للتراث تقوم بدورٍ محوري في دعم المشاريع البحثية الرامية إلى توثيق الموروث الإماراتي مشيرًا إلى أن المعهد قدّم نموذجًا ملهِمًا في رعاية البحوث ونشرها من خلال الدعم العلمي والتحريري والإنتاجي الذي يقدمه للباحثين واستعرض نماذج من المشاريع التي حظيت بدعم المعهد.

من جانبه أوضح الدكتور راشد المزروعي أن دولة الإمارات تزخر بعددٍ كبيرٍ من المشروعات التراثية النوعية وتحدث عن بعض كتبه ومشروعاته في مجال التوثيق والتراث مشيرًا إلى مشروع الأمثال الشعبية ومشروع توثيق المسميات المحلية للمناطق.

وأكد أن "ملتقى الراوي" - الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث سنويًا - يعد من أبرز المبادرات التي أسهمت في حفظ الذاكرة الشفاهية الإماراتية.