"الوطني الاتحادي" يشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي في إسلام آباد

إسلام آباد في 10 نوفمبر/ وام/ يشارك سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ووفد المجلس المرافق، في أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي، الذي ينظمه مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية يومي 11 و 12 نوفمبر 2025 في العاصمة إسلام آباد، تحت شعار "السلام، الأمن والتنمية" بمشاركة نحو 34 برلماناً.

ويضم الوفد المشارك في المؤتمر سعادة محمد عيسى الكشف، وسعادة أحمد مير هاشم خوري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.

ويناقش المؤتمر تحديات الأمن الإقليمي والدولي، والتنمية المستدامة، ودور البرلمانات في دعم الأمن، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التوترات والنزاعات، والآليات التشريعية والرقابية لدعم الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان.