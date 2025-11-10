وزير مالية تشاد: نتطلع إلى استثمارات إماراتية مستدامة تدعم خطتنا التنموية 2030

أبوظبي في 10 نوفمبر / وام / أكد معالي طاهر حامد نغيلين وزير المالية والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، أن بلاده تتطلع إلى استثمارات إماراتية مستدامة وطويلة الأجل في إطار الخطة الوطنية للتنمية – تشاد 2030" "تشاد كونيكشن 2030".

وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار الذي انطلق اليوم في أبوظبي، إن جمهورية تشاد ودولة الإمارات تجمعهما علاقات تاريخية عميقة وواعدة تمتد على مدار عقود من التعاون المثمر والتفاهم المشترك، وتعد دولة الإمارات شريكا إستراتيجيا مهما لبلاده، لما تتميز به من رؤية تنموية متقدمة وخبرة واسعة في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها.

وأضاف أنه في إطار الخطة الوطنية للتنمية 2030، تعمل تشاد على تنفيذ برنامج شامل للتنمية المستدامة يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات، وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ضمن هذه الخطة نحو 30 مليار دولار أمريكي، يشارك القطاع الخاص بنحو نصفها، ما يعكس دوره الحيوي في تحقيق النمو الشامل.

وأشار إلى أن تشاد تمتلك فرصا كبيرة ومتنوعة أمام المستثمرين في المجالات كافة ومنها قطاع الزراعة فهناك أكثر من 30 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى قطاع تربية المواشي الذي يعد من أكبر القطاعات الحيوية في البلاد، كما تعمل بلاده على تطوير البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات الغذائية.

وأكد أن الخطة الوطنية للتنمية – تشاد 2030، تفتح آفاقا جديدة للتعاون مع مختلف الدول حول العالم، مشددا على أن دولة الإمارات تؤدي دورا محوريا في دعم هذه الجهود من خلال استثمارات طويلة الأجل ومستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة.

كما أكد معاليه على أهمية منتدى الإمارات - تشاد للاستثمار والتجارة ودوره في بناء شراكات متنوعة وبناءة في العديد من القطاعات، مشيرا إلى أجندة عمل المنتدى شاملة وتركز على تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الواعدة، ومنها الموارد المعدنية والطاقة وسلاسل القيمة الزراعية والغذائية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن المنتدى يشكل فرصة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وبناء شراكات في قطاعات مستقبلية واعدة، معربا عن التطلع إلى خطوات ملموسة تعزز التعاون خلال المرحلة المقبلة.