جمعية كشافة الإمارات تستضيف منتدى الشباب الكشفي العربي بأبوظبي

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ استضافت جمعية كشافة الإمارات، أمس، فعاليات منتدى الشباب الكشفي العربي السادس في أبوظبي، تحت شعار "مستعدون للحياة الرقمية / بقيادة كشفية عربية"، الذي تنظمه المنظمة الكشفية العربية "الإقليم الكشفي العربي" بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات، في مركز ياس للمؤتمرات بجزيرة ياس، ويستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.

ويُنظم المنتدى بدعم وتعاون من عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، من بينها مكتب أبوظبي الإعلامي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، ومركز الشباب العربي، إلى جانب مؤسسات وطنية أخرى معنية بالشباب والعمل التطوعي.

يهدف المنتدى، الذي يعد حدثًا كشفيًا إقليميًا مخصصًا للشباب من الفئة العمرية 18 إلى 26 عامًا من الجنسين، يمثلون الشباب في الـ19 جمعية كشفية عربية، إلى تعزيز مشاركة الشباب العربي في صنع القرار الكشفي، وتطوير مهارات القيادة الرقمية وريادة التغيير، ودعم الابتكار والإبداع في العمل الكشفي، ومناقشة التحديات المستقبلية للحركة الكشفية في ظل التحول الرقمي، وبناء شراكات عربية شبابية مستدامة.

وتشهد فعاليات المنتدى، العديد من الجلسات الحوارية التي تناقش إستراتيجيات المنظمة العالمية للحركة الكشفية ورؤيتها المستقبلية لتمكين الشباب من القيادة، كما سيُنتخب خلال المنتدى 6 مستشارين شباب لتمثيل صوت الشباب في اللجنة الكشفية العربية والمشاركة في اجتماعاتها خلال الدورة القادمة "2026 – 2028".

وأكد سعادة الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية، أن استضافة منتدى الشباب الكشفي العربي السادس في أبوظبي تمثل محطة عربية مهمة تجتمع فيها طاقات الشباب الكشفي من مختلف الدول لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل الحركة الكشفية في العالم العربي.

وأوضح أن هذه الاستضافة تأتي تجسيدًا لرؤية دولة الإمارات التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها، وتؤمن بقدرتهم على قيادة مسيرة التنمية المستقبلية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار يضمن استدامة التقدم والازدهار.

وقال الدرمكي إن الجمعية حرصت على أن تعكس فعاليات المنتدى القيم الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب، عبر إعداد برامج تدريبية نوعية تمزج بين المعرفة التقنية والمهارات القيادية والابتكار الاجتماعي، بما يُؤهل الكشاف العربي لقيادة التحول نحو مجتمعات أكثر جاهزية رقمية.

من جانبه، أكد الدكتور هاني عبدالمنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي، أن المنتدى السادس يأتي في مرحلة محورية من تاريخ الحركة الكشفية العربية، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد لقاء شبابي، بل منصة استراتيجية لصناعة المستقبل الكشفي العربي.

وأوضح عبدالمنعم أن المنتدى يناقش قضايا جوهرية مثل التحول الرقمي، وتفعيل المشاركة الشبابية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في العمل الكشفي، مؤكدًا أن هذه النسخة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تُبرز طاقات الشباب العربي وتُتيح لهم قيادة المبادرات الكشفية في أوطانهم.

وأعرب عن تقدير المنظمة العميق لدولة الإمارات وجمعية كشافة الإمارات على الاستضافة الكريمة وتوفير بيئة مثالية لإقامة هذا الحدث العربي الكبير، مؤكدًا أن أبوظبي أثبتت مكانتها كمركز للحوار الشبابي العربي والدولي.

من جهتها، قالت نور الحسني، رئيسة منتدى الشباب الكشفي العربي السادس، نائب رئيس لجنة المستشارين الشباب الكشفيين العرب، إن ما تحقق من إنجازات المنتدى على المستويين الإقليمي والدولي هو ثمرة للرؤية الإماراتية في الاستثمار في الشباب وتمكين المرأة في مواقع القيادة، مؤكدة أن المبادرة والعمل الجماعي والإيمان بالقدرات الذاتية هي مفاتيح النجاح الحقيقي، وأن كل شاب وشابة يمتلكان اليوم الأدوات التي تمكّنهما من صناعة الفارق في مجتمعهما ووطنهما.

وتتضمن أعمال المنتدى ورشًا وجلسات حوارية حول القيادة الشبابية، والحوكمة، والتحول الرقمي، وحماية الشباب، والاستدامة، إلى جانب جلسات تفاعلية عن الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية في العمل الكشفي.

كما تتضمن فعاليات منتدى برنامجًا ثقافيًا وتراثيًا متكاملًا يهدف إلى تعريف المشاركين بتاريخ الإمارات ونهضتها الحديثة، ويشمل البرنامج زيارة "تيم لاب فونيمينا – أبوظبي" لاكتشاف توظيف التحول الرقمي في الإبداع، وزيارة متحف اللوفر أبوظبي، كما ينظم المنتدى اليوم الإماراتي في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حيث يعيش المشاركون تجربة تراثية تعكس القيم الإماراتية في الكرم والتعاون، وتُعزز الهوية العربية والارتباط بالقيم الكشفية الأصيلة.

ويُختتم المنتدى برؤية تستشرف مستقبلًا رقميًا للحركة الكشفية العربية، من خلال توصيات استراتيجية تدعم تمكين الشباب وبناء جيل قيادي مبتكر يسهم في صناعة مستقبل عربي مستدام.