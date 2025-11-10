هيئة أبوظبي للدفاع المدني تنظم ملتقى الشركاء

أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ملتقى الشركاء الهندسيين، الذي جمع نخبة من المقاولين والاستشاريين وبيوت الخبرة في مجال الوقاية والسلامة من الحريق على مستوى إمارة أبوظبي.

استهدف الملتقى مناقشة الإجراءات والتحديات التشغيلية التي تواجه الجهات المعنية خلال مراحل تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع، إلى جانب الاستماع إلى مقترحات الشركاء الهندسيين بهدف تحسين تجربتهم كمتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة في مجال تراخيص المشاريع من قبل الهيئة.

واستعرضت الهيئة خلال الملتقى أحدث الإجراءات والمعايير الفنية في مجال السلامة الوقائية من الحريق، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والخدمات والمعايير المحدثة التي تواكب التحول الرقمي وتسهم في تسريع إنجاز معاملات الوقاية والسلامة.

وأكدت أن تنظيم الملتقى يعكس حرصها على تعزيز الشراكات والتكامل المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة، وتوحيد الجهود نحو تطوير منظومة وقائية متكاملة قادرة على حماية الأرواح والممتلكات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.