دبي تستضيف أول كأس عالم للترايثلون للسيدات 7 ديسمبر

دبي في 10 نوفمبر/وام/ تستضيف دبي 7 ديسمبر المقبل منافسات بطولة "كأس العالم للترايثلون للسيدات دبي 2025" وهي أول بطولة في العالم مخصصة بالكامل للنساء في رياضة الترايثلون، في إنجاز غير مسبوق على صعيد الرياضة النسائية العالمية.

وذكر مجلس دبي الرياضي أن البطولة تقام في جزر دبي، بإشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وضمن أجندته السنوية الرسمية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون وتشمل المنافسات 3 رياضات هي السباحة وركوب الدراجات والجري، ضمن ثلاث فئات رئيسية هي فئة المحترفات، وسباق "السبرنت" للهواة لمسافات 750 متر سباحة، و20 كيلومتراً (دراجات)، و5 كيلومترات (جري)، وسباق "السوبر سبرنت" للفئات العمرية والمبتدئات لمسافة 400 متر سباحة، و10 كيلومترات دراجات، و2.5 كيلومتر جري.

تتضمن البطولة منافسات الفرق، بمشاركة ثلاث متسابقات في كل فريق، تتولى كل واحدة منهن أداء إحدى الرياضات الثلاث ضمن فئتي "السبرنت" و"السوبر سبرنت".

وأعلن المجلس فتح باب التسجيل للمشاركة في مختلف الفئات لجميع السيدات من عمر 18 عاماً فما فوق، من داخل الدولة وخارجها وذلك حتى 3 ديسمبر المقبل.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية دبي الهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من ممارسة دورها الرياضي على المستويين المحلي والعالمي، وتجسيداً لاستراتيجية مجلس دبي الرياضي الرامية إلى جعل دبي الوجهة الأولى عالمياً للرياضة، ورفع معدلات مشاركة المرأة في المنافسات الدولية ضمن بيئة داعمة ومحفزة.

وأكد الاتحاد الدولي للترايثلون اعتزازه باختيار دبي لاستضافة هذا الحدث، باعتباره محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الترايثلون عالمياً، وتعزيز حضورها في أوساط الرياضة النسائية.

وأشاد أنطونيو ف. أريماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، بالشراكة مع دبي، وثمن الجهود الرائدة التي تبذلها دبي في دعم وتطوير الرياضة النسائية، وقال : "يسعدنا التعاون مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم أول كأس عالم للترايثلون مخصصة للسيدات في التاريخ".

وأضاف أن هذا الحدث خطوة استراتيجية نحو تمكين المرأة في رياضات التحمل، ويجسد التزام الاتحاد الدولي بتوسيع مشاركة السيدات وإحداث تحول إيجابي في مشهد الرياضة العالمية.