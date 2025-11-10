غرفة رأس الخيمة وبلدية كييتي الإيطالية تبحثان تعزيز التعاون

رأس الخيمة في 10 نوفمبر/وام/ بحث سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة خلال استقباله الدكتور لويجي فيبو، رئيس مجلس بلدية كييتي بإيطاليا والوفد المرافق مجالات التعاون خاصة بمجال المعارض و الترويج التجاري.

وناقش الجانبان أطر التعاون في عدد من المجالات والقطاعات بمشاركة هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا ، وإمكانية استقطاب شركات ومؤسسات ايطالية لمعارض ينظمها مركز رأس الخيمة للمعارض " إكسبو" بالتعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

واستعرض رئيس غرفة رأس الخيمة خلال اللقاء أبرز الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الغرفة ، والمؤسسات التابعة لها إلى جانب استعراض المزايا الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة ، مؤكداً أن رسالة الغرفة واستراتيجيتها ، تضع على رأس أولوياتها رعاية مصالح قطاعات الأعمال في إمارة رأس الخيمة ، بغرض تطوير أنشطتها الاقتصادية وتنمية استثماراتها ، وإيجاد بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار أعمال المستثمرين وأعضاء الغرفة المنتسبين ، من خلال التنسيق والتعاون البناء والعمل المشترك مع الجهات المعنية ، والشركاء بالبعثات الدبلوماسية التجارية بالدولة وخارجها.

من جانبه أشار رئيس مجلس بلدية كييتي بإيطاليا ، إلى إمكانية التنسيق بين غرفة رأس الخيمة ومثيلاتها في كييتي بإيطاليا ، لتنظيم لقاءات مشتركة للترويج للإمكانيات التي يتمتع بها الجانبان.

حضر اللقاء سعادة يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة .