وفد رائدات الأعمال الإماراتيات يستكشف بيئة الأعمال في الصين خلال زيارته مدينة "إيوو"

‎إيوو- الصين في 10 نوفمبر / وام/ ‎زار وفد رائدات الأعمال الإماراتيات مدينة "إيوو" الصينية، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي "رائدات الأعمال الإماراتيات: استكشاف بيئة الأعمال في الصين"، الذي يُنظم تحت مظلة مجلس سيدات الأعمال الإماراتي – الصيني، وبالتعاون بين الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز القدرات الريادية لرائدات الأعمال الإماراتيات وتوسيع آفاق حضورهن في الأسواق العالمية.

‎شهدت الزيارة اجتماعا مع جمعية التجارة الإلكترونية عبر الحدود، قدم خلاله الأمين العام للجمعية محاضرة متخصصة تناولت موضوع اللوجستيات عبر الحدود، وأبرز التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي.

‎والتقت المشاركات عددا من ممثلات جمعية رائدات الأعمال الصينيات وجرى تبادل الخبرات ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين.

‎ التقى الوفد نخبة من القيادات النسائية في عالم الأعمال في الصين منهن تاو جويينغ، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية رائدات الأعمال في إيوو، والمدير العام لشركة Yilinuo للأدوات الصحية، وقونغ آيكون، المدير العام لشركة Jia Siming للتجارة المحدودة، ويانغ جيشوان، نائب المدير العام لشركة Yangxiang للخدمات اللوجستية، وفو فانغ، المدير في شركة Zhejiang Juida لخدمات سلسلة التوريد، وهي ليكين، المدير العام لشركةZhejiang Shoucheng للخدمات اللوجستية، وفو قواوفانغ، المدير العام لشركة ييوو يونغلي للاستيراد والتصدير.

‎وتضمنت الزيارة جولة ميدانية بمدينة التجارة الدولية في "إيوو"، التي تُعد من أكبر مجمعات تجارة الجملة في العالم، ومركزاً محورياً لتوريد السلع الصغيرة على المستوى الدولي وتضم آلاف الفئات والمنتجات التي تغطي احتياجات المشترين من مختلف دول العالم.

‎وأكدت المشاركات أن هذه التجربة الميدانية شكلت فرصة قيّمة لاكتساب خبرات عملية حول ديناميكيات الأسواق العالمية، وعمقت فهمهن لآليات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الحديثة، بما يسهم في رفع تنافسية المشاريع الإماراتية النسائية وتعزيز قدرتها على الابتكار والنمو المستدام.

يُذكر أن مجلس سيدات الأعمال الإماراتي – الصيني يُعد أحد المجالس المنبثقة عن مبادرة "مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة"، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في إطار رؤية وطنية رائدة تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي.