2.37 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال أكتوبر

عجمان في 10 نوفمبر/ وام/ سجلت التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر أكتوبر الماضي نمواً ملحوظاً بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 2.37 مليار درهم، وفقاً للتقرير الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.

وكشف سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أنّ السوق العقاري في عجمان واصل تحقيق أرقام قياسية، محافظاً على زخمه وأدائه التصاعدي، إذ بلغ حجم التداول 1.55 مليار درهم من خلال 1358 عملية تداول، موضحاً أنّ أعلى قيمة مبايعة سُجّلت في منطقة المنامة 13 بقيمة 30 مليون درهم.

وأضاف أنّ أداء القطاع العقاري والمؤشرات القوية المسجلة منذ مطلع العام الجاري، تعكس متانة القطاع العقاري وتنافسـيته العالية، وتؤكد مدى ثقة المستثمرين وتفضيلهم للاستثمار في إمارة عجمان.

وأوضح المهيري، أنّ شهر أكتوبر شهد تسجيل 223 عملية رهن تجاوزت قيمتها الإجمالية 519.7 مليون درهم مشيرا إلى أنه تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 60 مليون درهم في منطقة الصناعية (1).

ونوه إلى أنّ حي الحليو(2) تصدر قائمة الأحياء الأكثر تداولاً خلال الشهر، تلاه كل من الحليو (1) والياسمين، بينما جاء مشروع مدينة الإمارات في صدارة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعي عجمان ون وأبراج المدينة.