جامعة الشارقة تستضيف اجتماع "التحالف العالمي للعلاقات العامة والاتصال" الخميس المقبل

الشارقة في 10 نوفمبر / وام/ تستضيف جامعة الشارقة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري اجتماع مجلس إدارة التحالف العالمي للعلاقات العامة وإدارة الاتصال (GAPRCM)، أحد أبرز الاتحادات المهنية المؤثرة في العالم في مجال العلاقات العامة.

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة أن هذا الحدث محطةً بارزة وخطوة مهمة في مسيرة الجامعة، لما يمثّله من فرصة لتوسيع الشراكات الدولية مع نخبة من قادة واحدة من أكثر المنظمات المهنية تأثيرًا على مستوى العالم، ومناقشة أولويات التحالف الاستراتيجية، وتعزيز حضوره على مستوى العالم.

ويؤكد انعقاد الاجتماع في الشارقة حرص التحالف العالمي على تعزيز التواصل الإقليمي وتوسيع نطاق التعاون الدولي في مجالات الاتصال والعلاقات العامة .

وتتناول المناقشات محاور التطوير المهني وتبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب مبادرات تهدف إلى رفع معايير الممارسة المهنية عالميًا.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع إطلاق المنتدى العالمي للعلاقات العامة 2026 (WPRF) في أبوجا – نيجيريا، بالشراكة مع المعهد النيجيري للعلاقات العامة (NIPR) ، وبمشاركة نخبة من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية.

يُمثّل "التحالف العالمي للعلاقات العامة وإدارة الاتصال " مظلةً مهنية تضم أكثر من 360 ألف ممارس وأكاديمي في 126 دولة، ويُعد الهيئة العالمية الرائدة في هذا المجال، ويهدف إلى توحيد المهنة وتعزيز التميز وتمثيل صوت العلاقات العامة عالميًا.