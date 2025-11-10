الإمارات ترسل طائرة مساعدات خامسة لدعم المتأثرين من زلزال أفغانستان

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ تواصل دولة الإمارات جهودها لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان.

فقد أرسلت الإمارات حتى الآن 5 طائرات محملة بـ 5,400 سلة غذائية يبلغ وزنها 135 طنا، وذلك لتقديم الدعم ومساندة المتأثرين من تداعيات الزلزال.

ووصلت الطائرة الخامسة - خلال الساعات الـ24 الماضية - وعلى متنها طرود غذائية لتقديم المساعدات للمتضررين وتخفيف آثار الكارثة على الأسر المنكوبة.

تعكس جهود دولة الإمارات في إغاثة أفغانستان نهجها الإنساني الراسخ وحرصها الدائم على مساندة الشعوب المتضررة من الكوارث حول العالم، ما يجعلها نموذجاً عالمياً في العمل الإغاثي الإنساني المتكامل، ويؤكد التزامها بالتضامن مع شعوب العالم المختلفة، في أوقات الأزمات.