جامعة الإمارات و مركز السياسات يوقعان مذكرة "شراكة استراتيجية"

أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ وقع مركز الإمارات للسياسات مذكرة " شراكة استراتيجية" مع مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة بجامعة الإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن أعمال النسخة الـ 12 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت عنوان "تحولات الهيمنة والتكيُّف مع النظام العالمي الجديد".

وقع المذكرة سعادة الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة ابتسام الكتبي إن مذكرة الشراكة تأتي انطلاقاً من الحرص المشترك على توطيد أواصر الشراكة وتعزيز التعاون المستدام بين المؤسسات في دولة الإمارات ، ورغبةً في تأسيس شراكة فاعلة تقوم على تبادل الخبرات والمعارف في مجالات السياسة العامة وتطوير أنماط القيادة في مؤسسات الدولة بما يسهم في إيجاد حلول علمية وتطبيقية للتحديات المختلفة ودعم عملية صنع السياسات العامة.