الجواد "ساري" يحصد لقب سباق "مضمار العين للفروسية"

العين في 10 نوفمبر/وام/ أحرز الجواد "ساري" لياس للسباقات لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، في انطلاق سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية مساء أمس.

وتضمن السباق الأول في الموسم للنادي 7 أشواط، للخيول العربية الأصيلة، بإجمالي جوائز بلغت 515 ألف درهم.

وحصد "ساري" اللقب، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوسا، محققاً 2:03:11 دقيقة، بينما شهد الشوط الأول لمسافة 1800 متر، فوز "لودو دو لاجارديه" لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، ، محققاً 2:06:20 دقيقة.

وتصدر "أي أتش طحان" لحمد علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو، لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بزمن قدره 1:50:88 دقيقة.

وحققت المهرة "سهرلاو" لماجد علي المعمري، بإشراف إبراهيم الحضرمي (ثنائية)، وقيادة عبد العزيز البلوشي، لقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، مسجلة 1:31:01 دقيقة.

وهيمنت المهرة "الظفرة الغربية" للغربية للسباقات، بإشراف سهيل المزروعي، وقيادة جوليس موبيان على الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، بزمن قدره 1:07:48 دقيقة.

وتمكن "أر بي سراب"، لخليفة مطر النيادي، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة عليا طيار، من الفوز بلقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر، محققاً 1:08:43 دقيقة، بينما منح "الفاتح"، للشيخ فيصل حمد آل ثاني، الثلاثية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والثنائية للفارس راي داوسون، في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، بزمن قدره 1:07:16 دقيقة.

توج الفائزين بأشواط الأمسية الأولى، محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية.