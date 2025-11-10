57 ألف مستفيد من الحملة المجتمعية للقراءة المستدامة في أبوظبي

أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ استقطبت الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية 57 ألفاً و549 مستفيداً من فئات المجتمع كافة، لتواصل نجاحاتها في دعم حضور اللغة العربية، وتكريس ثقافة القراءة في المجتمع.

تقام الحملة تحت شعار "مجتمع المعرفة، معرفة المجتمع"، انسجاماً مع إعلان العام 2025 "عام المجتمع"، تحقيقاً لإستراتيجية المركز في تكريس ثقافة القراءة لدى المجتمع، والأجيال الجديدة، وتعزيز اللغة العربية، وتوسيع حضورها الثقافي والمعرفي.

يمثل عدد المستفيدين من الحملة حتى الآن حوالي 115٪ من الرقم المستهدف؛ فيما يستعد مركز أبوظبي للغة العربية لإطلاق مبادرة جديدة تحت مظلة الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، تستهدف دعم إنشاء، وإثراء مكتبات منزلية، تسهم في ربط الأسرة بالكتاب، بوصفه المصدر الأصيل للمعرفة، وتمكين اللغة العربية، وتعزيز القراءة عادةً يومية.

تنطلق المبادرة الجديدة تحت عنوان "أسّس مكتبتك المنزلية"، وتضم مرحلتين الأولى منهما تستهدف موظفي دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، ثم تتوسع لتشمل المدارس والجهات الحكومية في جميع أنحاء أبوظبي.

وتوفر المبادرة أكثر من 800 عنوان من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، يحصل منها، كل موظف راغب في تأسيس مكتبته المنزلية، على مجموعة مكونة من 54 كتاباً، احتفالاً بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد.

ويسعى مركز أبوظبي للغة العربية من خلال هذه المبادرة إلى جعل القراءة قرينة العمل، بوصفها مصدراً للمعرفة والابتكار، وترسيخ مفهوم أن الموظف القارئ موظف مُلهم، ومنتج يساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وثقافة.

وقال سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: "إن مبادرة "أسّس مكتبتك المنزلية" تعزز أهداف الحملة المجتمعية للقراءة المستدامة، وتسهم في ترسيخ مكانة دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، مؤسسةً حاضنة للمعرفة والثقافة، وتسعى لتعزيز تجربة الموظفين وربطهم برؤية الدائرة والإمارة وما تتضمنه من قيم.

وأضاف أن الزيادة الملحوظة في أعداد المستفيدين بالحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، وتجاوز الرقم المستهدف قبل انتهاء العام، يعكس أمرين أولهما عمق اعتزاز المجتمع الإماراتي بتراثه الثقافي، وإيمانه بدور القراءة ، والأمر الآخر نجاح المركز عبر ما يجريه من دراسات واستبانات علمية، في بناء مبادراته وأنشطته بما يناسب فئات المجتمع المتنوعة".

وأكد أن الأرقام ليست مجرد إحصاءات، لكنها مؤشرات أداء، تساعد على توجيه الأنشطة والمبادرات وفق رغبات وطبيعة تقسيم الجمهور، لتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الكتاب واقتنائه.

وتضمنت الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، والمستمرة حتى نهاية العام الجاري، أكثر من 2000 نشاط إبداعي، منها 250 فعالية ومبادرة رئيسة، نُفذت بالتعاون مع 97 جهة حكومية وخاصة، وبمشاركة نحو 400 مبدع، وهي تعكس بفعالياتها المتنوعة، ومبادراتها المتجددة التزام مركز أبوظبي للغة العربية بتعزيز القراءة ثقافةً مستدامة، وتوسيع نطاق وصول المحتوى العربي، بما يسهم في تعزيز هوية المجتمع وخدمة التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.