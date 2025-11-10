مطار الشارقة يُطلق خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل

الشارقة في 10 نوفمبر/وام/ أطلق مطار الشارقة خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل والتي تتيح للمسافرين المغادرين عبره فرصة إتمام جميع إجراءات السفر بانسيابية والانتقال مباشرة إلى منطقة مراقبة جوازات السفر عند وصولهم إلى المطار بكل سهولة ويسر و ذلك في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات متميزة تسهّل تجربة السفر وتوفر الوقت والجهد للمسافرين.

توفر هذه الخدمة إمكانية حجزها عبر الموقع الإلكتروني لمطار الشارقة www.sharjahairport.ae أو الاتصال على الرقم المخصص 800745424 بالإضافة إلى استخدام تطبيق “SHJ Home Check-In” ويُشترط حجز الخدمة قبل موعد الرحلة بـ 8 ساعات على الأقل مما يوفر للمسافرين خياراً سلساً خاصةً خلال أوقات الذروة.

ويعمل فريق متخصص من مطار الشارقة على إتمام جميع إجراءات السفر بدءا من إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة واستلام الأمتعة من المنزل أو مقر العمل أو الفندق .

وتهدف هذه الخدمة إلى تلبية احتياجات مختلف فئات المسافرين سواء العائلات أو رجال الأعمال الذين يرغبون في إنهاء إجراءات السفر من المنزل بسرعة ومرونة.