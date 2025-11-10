طقس الغد غائم جزئيا رطب ليلاً

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر الغربية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها جنوبية شرقية – شمالية غربية ، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:20 والمد الثاني عند الساعة 07:54 و الجزر الأول عند الساعة 09:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:57 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند الساعة 02:57 و الجزر الأول عند الساعة 08:09 والجزرالثاني عند الساعة 20:01.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 21 75 30

دبي 32 23 60 25

الشارقة 31 19 65 30

عجمان 31 23 75 30

أم القيوين 32 18 80 35

رأس الخيمة 32 19 70 25

الفجيرة 31 24 75 25

العـين 32 20 60 15

ليوا 33 18 85 20

الرويس 31 19 85 35

السلع 32 18 80 25

دلـمـا 30 24 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 32 25 80 45

أبو موسى 32 25 80 45