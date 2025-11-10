" مهرجان السلع البحري" يشهد فعاليات تراثية ورياضية في أسبوعه الأول

الظفرة في 10 نوفمبر / وام / شهد مهرجان السلع البحري خلال أسبوعه الأول عددا من الفعاليات التراثية والرياضية المتنوعة ضمن دورته الخامسة التي انطلقت في 7 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية وبشراكة إستراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

تقام فعاليات المهرجان خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، لضمان مشاركة أكبر عدد من الزوار في أنشطته المتنوعة التي تعقد في أجواء اجتماعية وتراثية ويوفر وجهة ترفيهية للعائلات ومحبي الأنشطة التراثية والرياضية في أيام العطلة الأسبوعية.

وأشاد زايد ساري المزروعي مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، مدير المهرجان، بالتفاعل الذي شهده المهرجان خلال أسبوعه الأول، مؤكداً أن الإقبال الكبير من أهالي مدينة السلع ومنطقة الظفرة عامة على فعالياته يعكس المكانة الراسخة التي يحظى بها المهرجان في مجتمع المنطقة.

وأكد أن النجاح الذي يحققه المهرجان على مدار دوراته السنوية ثمرة التكامل والتعاون بين الجهات المنظمة والشركاء والداعمين ومجتمع مدينة السلع، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمه، ويلبي الاحتياجات الترفيهية والرياضية لمختلف الفئات العمرية من خلال أنشطته التي تجمع بين المتعة والمعرفة.

ونوه مدير المهرجان إلى أن الأسبوع الأول شهد عددا من الأنشطة التي سلطت الضوء على التراث والسنع الإماراتي، وأسهمت في تعزيز دور الرياضات البحرية الشراعية التراثية في المجتمع بوصفها جزءاً من تراث الإمارات مثل سباقات المحامل الشراعية، والبوانيش، والتجديف، مؤكداً أن الأسبوع المقبل سيشهد المزيد من الفعاليات والأنشطة التي تقدم للزوار تجربة مميزة تجمع بين التراث والرياضة والترفيه.