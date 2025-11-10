‎ "عقار عجمان" تكشف غدا أمام المستثمرين عن تفاصيل مشروعها السكني "برج موجان"

عجمان في 10 نوفمبر /وام/ أعلنت مؤسسة عقارات عجمان "عقار" إطلاق مشروعها السكني الفاخر الأول لهذا العام "برج موجان" خلال الحفل الذي تنظمه غدا ويستمر حتى 13 نوفمبر الجاري بعجمان لعرض تفاصيله أمام المستثمرين والعملاء والمستفيدين من فرص التملك المتميزة.

يأتي إطلاق برج موجان ليجسد رؤية "عقار" في تطوير مشاريع عمرانية فاخرة ترسم ملامح جديدة لمشهد التطوير العقاري في إمارة عجمان، مستندة إلى معايير عصرية تجمع بين التصميم الأنيق، والموقع الاستراتيجي، وجودة المعيشة المتكاملة.

وقال خالد الحوسني، المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان "عقار" : "حرصنا على تقديم خطط تملك مرنة تشمل دفعة أولى بنسبة 5% ودفعات شهرية بنسبة 1% لمدة خمس سنوات، أو دفعة أولى بنسبة 10% ودفعات شهرية بنسبة 0.8% للفترة ذاتها، لتسهيل فرص التملك لجميع العملاء".