"النقل المتكامل" يستعرض أحدث ابتكارات النقل الذكي في"دريفت إكس"

أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ استعرض مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل بمعرض دريفت إكس "DRIFTx 2025" ضمن النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" أحدث تقنيات النقل الذكي وذاتي الحركة، مؤكداً مكانة إمارة أبوظبي الريادية في قيادة مستقبل التنقل الذكي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

يقدم جناح المركز تجربة تفاعلية مبتكرة تعتمد على تقنيات المحاكاة والمؤثرات البصرية والصوتية المتقدمة، تتيح للزوار خوض تجربة واقعية تحاكي بيئة المركبات ذاتية القيادة، مع تعريفهم باستراتيجيات المركز ومشاريعه الريادية في النقل البري والجوي الذاتي، وتسليط الضوء على جهود أبوظبي في التحول الرقمي لبناء منظومة نقل أكثر أماناً وكفاءة واستدامة.

ويشارك المركز في عرض المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار، إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة الاقتصاد منخفض الارتفاع، والتي تُطوَّر تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني ومجلس الأمن السيبراني وبالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، لتكون نظاماً وطنياً ذكياً لإدارة المجال الجوي وضمان التشغيل الآمن، مع تعزيز التكامل بين الملاحة الجوية التقليدية وعمليات التشغيل منخفض الارتفاع، وتمكين التطبيقات التجارية والخدمية واللوجستية عبر بيئة رقمية موحدة وآمنة، ما يعزز مكانة أبوظبي في تطوير حلول النقل الجوي الذكي والمستدام.

يشمل الجناح ركناً تعريفياً بالتشريعات المنظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار في الإمارة، بهدف رفع الوعي بالقواعد والإجراءات ومتطلبات الموافقات اللازمة للتشغيل ضمن المجال الجوي، مع التركيز على القانون الاتحادي والقرارين الإداريين المحليين اللذين يحددان الأسس والقواعد والمعايير الفنية لضمان سلامة المجال الجوي ودعم نمو قطاع الأنشطة الجوية المتقدمة.

ويعرض الجناح مبادرة التنظيم الاقتصادي للارتفاعات المنخفضة لتطوير إطار اقتصادي وتشريعي متكامل لأنشطة التنقل الجوي المنخفض، بما يشمل خدمات النقل الجوي المتقدم والتوصيل والتصوير الجوي، ما يعزز النمو التجاري والحوكمة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب استعراض منظومة التحليل الذكي للتنقل (فيوجن) التي تستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المستقبلية، وفهم أنماط الحركة وتقييم أداء شبكة النقل وتحديد أولويات الاستثمار لتحسين جودة الخدمات وكفاءة المنظومة.

ويسلط الجناح الضوء على مشاريع ريادية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، ويشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع معايير السلامة والأمن السيبراني، إلى جانب تنظيم ورش عمل وحلقات نقاش بمشاركة خبراء محليين ودوليين حول أحدث تطورات النقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة.