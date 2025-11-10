بلدية دبي تعزز مهارات الاستشراف المستقبلي لدى قياداتها

دبي في 10 نوفمبر/وام/أطلقت بلدية دبي أول ماجستير مصغر من نوعه في مجال استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي في العمل البلدي والذي يعد مبادرة تدريبية متقدمة تستهدف إشراك مجموعة من القيادات والكوادر العليا لتنمية مهاراتهم بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا –دبي.

جاء الإعلان عن المبادرة خلال اليوم الافتتاحي لفعاليات "أسبوع مستقبل المدن" 2025 الذي أطلقته بلدية دبي بالتعاون مع متحف المستقبل.

ويؤكد البرنامج الجديد التزام بلدية دبي بإعداد قيادات قادرة على استشراف التحديات والفرص المستقبلية والمساهمة في بناء مدن مرنة ومستدامة تتمحور حول الإنسان.

ويهدف البرنامج إلى إرساء قدرات مؤسسية مستدامة في مجال الاستشراف لدى قيادات البلدية عبر تزويد المشاركين بأدوات تحليل الاتجاهات وإدارة عدم اليقين وتطوير إستراتيجيات مرنة وقادرة على التكيف تدعم مستهدفات دبي طويلة الأمد في المجالات الحضرية والبيئية والاقتصادية.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي إن استشراف المستقبل والحركة نحو التغيير ليس رفاهية بل مسؤولية والتزام يعزز قدرتنا على الجاهزية للمستقبل وتطوير قيادات العمل البلدي وبناء خبرات متقدمة في مجال استشراف المستقبل لتكون أكثر مرونة واستعدادًا لإدارة العمل واتخاذ قرارات مبنية على التوجهات المستقبلية بكفاءة عالية .. من خلال هذا البرنامج نعمل على تمكين القيادات من تبني منهجيات تفكير استباقي قادرة على صناعة المستقبل لا مجرد التفاعل معه بما يترجم رؤيتنا في تعزيز منظومة الحوكمة والرشاقة المؤسسية القائمة على المرونة والاستشراف وتسهم بجعل دبي مدينة شاملة ورائدة في جَودة الحياة والاستدامة".

من جانبه ذكر الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبي أن برنامج الماجستير المصغّر وهو الأول من نوعه الذي طورته الجامعة بالتعاون مع بلدية دبي يعد نموذجًا رائدًا لكيفية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية في إعداد وصناعة المستقبل .. مشيرا إلى أن المنظومة التي نعمل على بنائها هي منظومة منفتحة على جميع القطاعات داخل الدولة وخارجها بهدف استشراف وفهم مختلف السيناريوهات الممكنة. ويسهم البرنامج في تعزيز مهارات المشاركين في استكشاف سيناريوهات المستقبل وتطوير حلول مبتكرة وطرح الأسئلة الصحيحة التي تُمكّنهم من البقاء في مقدمة مسار التغيير".

يتناول البرنامج حزمة من المنهجيات النوعية في مجال الاستشراف وتشمل بناء السيناريوهات و التخطيط الإستراتيجي والمسح البيئي وتصميم الرؤى المستقبلية وسيعمل المشاركون على مشاريع تطبيقية مرتبطة بتحديات فعلية بإشراف نخبة من الخبراء الدوليين.

وتؤكد هذه المبادرة التزام بلدية دبي بتعزيز الحوكمة الاستباقية والمرونة المؤسسية في مختلف عملياتها وتتماشى بشكل مباشر مع أولويات "خطة دبي الحضرية 2040" و"مئوية الإمارات 2071" وأهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف 11 "مدن ومجتمعات مستدامة" والهدف 13 /العمل المناخي/.

ومن خلال تطوير كفاءات قيادية قادرة على إدارة التعقيد تسهم المبادرة في تمكين المشاركين من قيادة عمليات التخطيط الاستشرافي وتصميم السياسات المستقبلية ودعم التنمية الحضرية المستدامة في دبي.