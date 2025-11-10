بنك الإستثمار يسجل أرباحاً بقيمة 102 مليون درهم خلال 9 أشهر

الشارقة في 10 نوفمبر/ وام / أعلن بنك الإستثمار اليوم عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والتي أظهرت تحقيقه أرباحا قبل الضرائب بقيمة 102 مليون درهم مدفوعةً بنمو الإيرادات والميزانية العمومية وعمليات الاسترداد القوية.

وأوضح البنك أن إجمالي الأصول بلغ 13.4 مليار درهم بزيادة 24% منذ بداية العام كما بلغ صافي القروض والسلف 6.6 مليار درهم بزيادة 46% وبلغت ودائع العملاء 11.1 مليار درهم بزيادة 28% منذ بداية العام مع نسبة حسابات جارية وحسابات توفير 29.4% مقارنةً بـ 26.6% في السنة المالية 2024.

وقال إدريس الرفيع الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار :" تعكس نتائج الأشهر التسعة الماضية متانة استراتيجيتنا والتقدّم الملموس الذي نحقّقه في بناء بنك أكثر تنوّعاً واستقراراً و نواصل تركيزنا على تعزيز أعمالنا الأساسية وتوسيع قاعدة عملائنا وتحقيق نمو مستدام في الربحية عبر جميع القطاعات".



