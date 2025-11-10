رئيس تشاد وخالد بن محمد بن زايد يشهدان الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم بين الإمارات وتشاد

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ شهد سيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد الصديقة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الإعلان عن توقيع 18 مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، على هامش فعاليات منتدى الإمارات – تشاد للتجارة والاستثمار الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

شملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات التنموية بين البلدين.

كما شهد المنتدى توقيع 21 مذكرة تفاهم إضافية بين تشاد ودول ومؤسسات عالمية مختلفة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذه المذكرات تعكس متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وتشاد، وتشكل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب سيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عن سعادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع تشاد بدولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نموذجاً للتعاون المثمر الذي يحقق المصالح المتبادلة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين، ويمهّد لبناء علاقة شاملة تستفيد من خبرات الإمارات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والابتكار.