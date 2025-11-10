"التنمية الأسرية" و"إي آند الإمارات" توقعان مذكرة تفاهم بشأن مبادرة نبض بركتنا

أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ وقعت مؤسسة التنمية الأسرية مذكرة تفاهم مع شركة «إي آند الإمارات» بشأن مبادرة «نبض بركتنا»، التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وذلك من خلال حلول رقمية مبتكرة تسهم في متابعة صحتهم وسلامتهم على مدار الساعة، وتوفير قنوات تواصل تفاعلية مع فرق الدعم والرعاية، بما يرسخ مفهوم الرعاية الذكية ويعزز جودة الحياة والرفاه المجتمعي لكبار المواطنين في إمارة أبوظبي.

تأتي هذه المذكرة في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية لتمكين كبار المواطنين وضمان رفاههم، من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين التكنولوجيا والرعاية المجتمعية، بما يعكس التزام الطرفين برؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متكامل ومترابط، يثمّن عطـاء كبار السن ويعزّز مكانتهم كشركاء في التنمية والاستقرار الأسري.

وقع مذكرة التفاهم سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعبدالله ابراهيم الأحمد الرئيس التنفيذي لقطاع الحكومة وكبار الشخصيات في شركة "إي آند الإمارات"، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الجهتين.

وقالت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: "إن المؤسسة، وبتوجيهات كريمة ورعاية دائمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تواصل جهودها الحثيثة لتقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة لكبار المواطنين، بما يضمن تحقيق التكامل في منظومة الرعاية وتوسيع نطاق المبادرات النوعية التي تُسهم في تحسين جودة حياة الأسرة وكبارنا، وتعزيز رفاههم واستقرارهم النفسي والاجتماعي".

وأكدت سعادتها حرص مؤسسة التنمية الأسرية على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات شاملة تُسهم في تحسين جودة حياة الأسرة وكبار المواطنين وتعزيز تلاحم المجتمع، مشيرة إلى مواصلة المؤسسة جهودها على تطوير البرامج والمبادرات التي تعزّز مكانة كبار المواطنين في المجتمع، وتضمن لهم الرعاية والاحترام والاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية، انطلاقاً من دورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية وترسيخ القيم الأسرية والمجتمعية الأصيلة.

وأوضحت الرميثي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المؤسسة على تأسيس شراكة استراتيجية مع شركة "إي آند الإمارات" تسهم في رفع كفاءة العمل المشترك بين الجهتين في مجال توفير الخدمات الاجتماعية لكبار المواطنين والقائمين على رعايتهم في إمارة أبوظبي، لافتة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتذليل التحديات التي قد تواجه تقديم الخدمات للجمهور، إلى جانب تطوير وتحسين الخدمات الموجهة للفئات المستهدفة.

وشددت سعادتها على أن التعاون يشمل تبادل الخبرات في مجالات البحوث الطبية والدراسات المتخصصة، وتعزيز العمل المشترك في مبادرة "نبض بركتنا" التي تُعنى برفع مستوى اللياقة الصحية وجودة الحياة لكبار المواطنين والمقيمين، من خلال توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف الرعاية المجتمعية المستدامة.

ونوهت الرميثي إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية، تضطلع بعدد من المهام الأساسية من أبرزها التنسيق المستمر مع الجهة الشريكة لضمان الجاهزية والفاعلية في تقديم الخدمة، وتحديد الفئة المستفيدة خلال المرحلة التجريبية، وتتولى استلام طلبات الحصول على الخدمة عبر القنوات المعتمدة والتعامل معها في مرحلة الإطلاق الكامل، إلى جانب إدارة سجل البيانات الاجتماعية للمستفيدين بما يضمن الدقة والخصوصية، والالتزام بتقديم الدعم والتعاون اللازم لتعزيز الشراكة وتحقيق النتائج المرجوة التي تخدم كبار المواطنين وترتقي بجودة حياتهم.

وأوضحت سعادتها أن مشاركة مؤسسة التنمية الأسرية في الفعاليات الوطنية المتخصصة بالتقنيات الحديثة والتحول الرقمي تأتي انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تطوير الخدمات الاجتماعية، من خلال تبني الحلول الرقمية والتقنيات الذكية التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة الأسرة وكبار المواطنين واصفة هذه المشاركات بأنها فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير التقني.

وأكدت أن المؤسسة تسعى من خلالها إلى استعراض مبادراتها النوعية التي تعكس تطور خدماتها، وتبرز التزامها بتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان وبناء مجتمع متكامل ومستدام.

من جهته، قال عبد الله إبراهيم الأحمد ": «نفخر بتعاوننا مع مؤسسة التنمية الأسرية في مبادرة "نبض بركتنا"، التي تجسّد تسخير التكنولوجيا لدعم المسؤولية المجتمعية فمن خلال الحلول الرقمية الذكية التي نقدمها، نهدف إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وضمان سلامتهم وراحتهم على مدار الساعة".

وأضاف : " تأتي هذه الشراكة امتداداً لالتزامنا بدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع مترابط يُقدّر عطاء كبارنا، ويضع رفاه الإنسان في صميم التنمية المستدامة ونؤمن في "إي آند الإمارات" بأن التكنولوجيا ليست فقط أداة للابتكار، بل جسر إنساني يربط الأجيال ويعزز قيم الرحمة والتكافل في مجتمعنا".