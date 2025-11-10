عمومية الاتحاد الآسيوي للرجبي تشيد بدعم الإمارات

كوالالمبور في 10 نوفمبر/وام/ وجهت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي الشكر إلى دولة الإمارات ، لدعمها المتواصل للاتحاد ولرياضة الرجبي على مستوى القارة، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد أمس في مدينة ساراواك الماليزية بحضور ممثلي 36 اتحاداً وطنياً.

وثمنت الجمعية استضافة دولة الإمارات لمقر الاتحاد الآسيوي للرجبي في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية الجديد بدبي، مشيدة بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والمساندة المتواصلة من حكومة دولة الإمارات ممثلة في وزارة الرياضة ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، منذ انتقال المقر إلى الدولة عام 2021.

وأكد قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، أن هذا التقدير يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات ودورها المؤثر في دعم وتطوير الرياضة على مستوى القارة، مشيراً إلى اعتماد الجمعية العمومية لجميع القرارات والتوصيات التي رفعها المكتب التنفيذي خلال الاجتماع.

وأعلن الظالعي عن اعتماد عدد من المبادرات لتعزيز موارد الاتحاد المالية من خلال توسيع قاعدة الشركاء التجاريين واستقطاب راعٍ جديد إلى جانب شركة طيران الإمارات، التي انضمت العام الماضي إلى رعاة الاتحاد، مشيراً إلى أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 27% في العام الماضي، مع خطة للوصول إلى زيادة بنسبة 60% خلال المرحلة المقبلة في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الاتحاد.

وأوضح أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها اعتماد ميزانية عام 2026، وتثبيت نظام مسابقات الرجبي بنسختي السباعيات وفئة الـ15 لاعباً، إلى جانب مناقشة طلب الصين استضافة التصفيات المؤهلة لأولمبياد "لوس أنجلوس 2028"، حيث تقرر فتح باب التقديم أمام الاتحادات الراغبة على أن يُحسم القرار خلال الربع الثاني من العام المقبل.

ووجّه الظالعي الشكر إلى سلطنة عُمان على استضافة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي للمستوى الثاني يومي 25 و26 أكتوبر الماضي، والتي تُعد أول بطولة رسمية يحتضنها الاتحاد العُماني للرجبي.

واختتم رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي تصريحه بالتأكيد على أن الاجتماع انعقد في أجواء إيجابية تزامناً مع حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2025، مشيراً إلى أن رياضة الرجبي في القارة الآسيوية تمضي بخطى ثابتة نحو التطوير والنمو المستدام.