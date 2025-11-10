انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب بدبي 17 نوفمبر

دبي في 10 نوفمبر /وام/ تستعد دبي لاحتضان مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2025 في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مدينة جميرا، بمشاركة أكثر من 1500 مسؤول وخبير من 60 دولة، لمناقشة مستقبل صناعة الصلب.

يأتي انعقاد المؤتمر في وقت تتجاوز فيه قيمة المشروعات الإنشائية والصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3 تريليونات دولار قيد التنفيذ أو التخطيط، مع توقعات بارتفاع الطلب السنوي على الصلب إلى أكثر من 65 مليون طن بحلول عام 2027، وفق أحدث بيانات شركة "فاست ماركتس" المنظمة للحدث.

وأكدت الشركة أن المؤتمر في دورته الـ 28 سيكون أكبر تجمع لسلسلة القيمة العالمية لصناعة الصلب، حيث يلتقي المنتجون والممولون والموردون لعقد الصفقات وتبادل الرؤى حول مستقبل الصناعة، في ظل تغيّرات كبيرة في الأسواق العالمية.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، إن المؤتمر ينعقد في لحظة تاريخية تشهد فيها المنطقة تحولًا صناعيًا يقوده الحديد والصلب كركيزة رئيسية، مؤكدًا التزام المجموعة بالإنتاج المستدام وتطوير حلول منخفضة الكربون بما يواكب أهداف الحياد المناخي.

من جانبه، أوضح راجو داسواني، الرئيس التنفيذي لشركة "فاست ماركتس"، أن المشروعات العملاقة في مجالات البنية التحتية والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية تجعل المنطقة مؤثراً رئيسياً في موازين الطلب العالمي، مشدداً على التزام الشركة بتوفير التحليلات والبيانات الدقيقة لدعم القرارات الصناعية والاستثمارية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن شركات تمتلك أكثر من 38 مليون طن من الطاقة الإنتاجية السنوية للصلب، بقيمة سوقية تتجاوز 35 مليار دولار، مع صادرات إلى أكثر من 70 دولة.