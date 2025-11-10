758 مليون دولار إيرادات "فيرتيغلوب" في الربع الثالث من 2025

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام / حققت شركة "فيرتيغلوب" إيرادات بلغت 758 مليون دولار، ما يعكس زيادة بنسبة 53% على أساس سنوي خلال فترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2025 وفي الربع الثالث.

ووفق النتائج المالية التي أعلنت عنها الشركة اليوم ارتفعت، الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 286 مليون دولار، وارتفع صافي الربح المعدل العائد إلى المساهمين بشكل لافت إلى 134 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 28 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": نفخر بالأداء القوي الذي حققته فيرتيغلوب خلال الربع الثالث من هذا العام، والذي يؤكد مرونة منصتنا المتكاملة، ويعكس قدرتنا التجارية العالمية وانضباطنا على مستوى التكاليف ضمن بيئة سوقية ديناميكية. وعلى الرغم من انخفاض إمدادات الغاز في مصر، تمكنّا من الاستفادة من قوة أسواق اليوريا العالمية في ظلّ ارتفاع الأسعار بنسبة 16% على أساس رُبع سنوي و33% على أساس سنوي لتصل إلى 474 دولاراً للطن في الربع الثالث من عام 2025 "مؤشر سعر مصر، التسليم على متن السفينة" وخلال هذا الرُبع حققنا أحجاماً قياسية لإنتاج اليوريا في مصر، مما يعكس التقدم المحرز في التميز التشغيلي وهو من الركائز الاستراتيجية لأعمالنا، مما أدّى إلى تحسين الهوامش وتحقيق نتائج قوية.

وأضاف : بفضل دعم ’أدنوك‘ لخفض التكاليف الثابتة بمقدار 19 مليون دولار على أساس معدل التشغيل الثابت اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، حيث حققنا حتى الآن 84% من التقدم على مستوى خفض التكاليف، ونفّذنا وفورات بلغت 46 مليون دولار مع نهاية الربع الثالث من عام 2025 ومع استكمال الاستحواذ على شركة ’وينغفو أستراليا‘ والذي تم في أكتوبر 2025، "حيث أصبحت الشركة الآن ممولة بشكل مستقل بعد سداد تمويلها السابق من الشركة الأم خلال فترة لا تتجاوز شهرين"، وكذلك توسيع نطاق إنتاج سائل عادم الديزل أو “AdBlue” واليوريا عالية النقاء المخصصة لقطاع السيارات في مصر’AGU‘ والإمارات إلى زيادة إضافية متوقعة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 45 مليون دولار بحلول عام 2030. وأتاح برنامجنا للتميز التجاري الحصول على أسعار أعلى في مبيعات اليوريا، وهو ما ساهم في تحقيق أرباح أعلى من المعايير المرجعية منذ بداية العام.

وأضاف: نستمر في التركيز على تحقيق طموحاتنا للنمو لعام 2030، بدعم من مساهمنا الرئيسي ومن منصتنا التشغيلية القوية وبفضل ثقة كوادرنا وشركائنا ومساهمينا المستمرة، تتميز "فيرتيغلوب " بمكانة تتيح لها تعزيز النمو وخلق القيمة على المدى البعيد.