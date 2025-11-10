"ملتيبلاي": موافقة المساهمين على الاستحواذ على "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة"

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها اليوم عن موافقة مساهميها على جميع القرارات المطروحة خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وخلال الاجتماع، صوّت المساهمون لصالح القرارات الاستثنائية والعادية، بما في ذلك الموافقة على استحواذ "ملتيبلاي" على شركتي "2 بوينت زيرو القابضة ش.خ.م" و"غذاء القابضة ش.م.ع" عبر صفقة تبادل أسهم.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار الإستراتيجية الأوسع للمجموعة لتعزيز قاعدة أصولها، وتحقيق تكامل أكبر في محفظتها الاستثمارية، وتعزيز استدامة القيمة على المدى الطويل.

وبموجب ذلك، ستقوم "ملتيبلاي" بإصدار 23.36 مليار سهم جديد، ما سيرفع رأسمالها من 2.8 مليار درهم إلى 8.64 مليار درهم، وذلك لاستكمال الصفقتين كما شملت القرارات تعديل النظام الأساسي للشركة، وتغيير اسمها التجاري إلى "مجموعة تو بوينت زيرو ش.م.ع"، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى تسعة أعضاء.

وتشكّل موافقة المساهمين محطة محورية في مسيرة "ملتيبلاي" نحو بناء واحدة من أكثر المنصات الاستثمارية تنوعاً وتوازناً في المنطقة فمن خلال دمج "ملتيبلاي" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة" ضمن هيكل موحد، تؤسس المجموعة منصة ذات قدرة تنافسية عالمية، تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، مدعومَين بذراع استثمارية بديلة واسعة النطاق.

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ملتيبلاي": تعكس موافقة المساهمين اليوم مدى ثقتهم في التوجه الإستراتيجي لمجموعة ملتيبلاي، وتجسد في الوقت ذاته التزامنا الجاد والمستمر بتحقيق قيمة طويلة الأمد ومن شأن استحواذنا على ’2 بوينت زيرو‘ و’غذاء القابضة‘ أن يعزّز منصتنا الاستثمارية ويمكّننا من اقتناص فرص النمو الواعدة في أهم القطاعات التحولية.

وفوّض اجتماع الجمعية العمومية مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات المعتمدة، بما في ذلك إجراءات مبادلة الأسهم، وتعديل النظام الأساسي، وإدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد استكمال المتطلبات التنظيمية.