سيف بن زايد يترأس اجتماعاً لمجلس جودة الحياة الرقمية

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماعاً لمجلس جودة الحياة الرقمية لعام 2025، والذي انعقد في مقر المكتب الوطني للإعلام بأبوظبي.

وبحث المجلس خلال الاجتماع سبل تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي، من خلال استعراض المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها والحالية، بما يدعم الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى بناء بيئة رقمية أكثر أماناً ووعياً، ورفع مستوى الاستخدام المسؤول للتقنيات والمنصات الرقمية من خلال تعزيز الشراكات الوطنية لضمان فضاء رقمي يرتكز على القيم الأخلاقية، ويحمي المجتمع، من المخاطر الرقمية، ويعزز الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتقنيات الحديثة.

واطلع سموه والمجلس خلال الاجتماع على مبادراتٍ وطنية رائدة في حماية المستخدمين، منها "التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية والأفلام" لتعزيز الحماية من المحتوى غير المناسب، وميثاق جودة الحياة الرقمية بالتعاون مع "ميتا" و"تيك توك" و"سناب شات"، والذي أثمر مبادراتٍ نوعية للسلامة الرقمية لأطفالنا وجهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الرصد الاستباقي للمواقع والحسابات المخالفة للقيم المجتمعية تجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في حماية الأسرة والمجتمع، وترسّخ ثقافة رقمية واعية وآمنة، نحو بيئةٍ رقمية أكثر نضجاً وجودةً للحياة.

حضر الاجتماع معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع ونائب رئيس المجلس ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام ومعالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم ومعالي سناء محمد سهيل، وزيرة الأسرة وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، المستشار التنفيذي في المجلس الأعلى للأمن الوطني ورئيس الأمن السيبراني وسعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب وسعادة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لمكتب الإستراتيجية والتطوير القطاعي وسعادة خليفة المري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة ممثلاً عن "دبي الرقمية" وسعادة المهندس عبدالرحمن محمد المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وحصة عبيد الطنيجي ممثلة أولياء الأمور والعميد الدكتور راشد الذخري من وزارة الداخلية، مقرر المجلس.