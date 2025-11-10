"مجمع دبي للاستثمار – أنغولا" يعلن استحواذ "ريبورتاج الإماراتية" على أراض بمساحة 10 ملايين قدم

أنغولا في 10 نوفمبر/ وام / أعلن مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، أول منطقة اقتصادية متكاملة في أنغولا يتم تطويرها من قبل "دبي للاستثمار"، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، عن استحواذ مجموعة الإمارات ريبورتاج للتطوير والاستثمار، على قطعتَي أرض ضمن مجمع دبي للاستثمار أنغولا.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تبلغ المساحة الإجمالية للعقارين حوالي 10,764,000 قدم مربعة، بهدف تطوير مجمّعين سكنيين، ما يعكس التزامها بتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة بمعايير عالمية.

ويقدر إجمالي الاستثمار من قبل مجموعة ريبورتاج في المشروع نحو 1.8 مليار درهم أي نحو 500 مليون دولار.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل عمر المسمار، رئيس مجلس إدارة "شركة دبي للاستثمار الدولية – أنغولا"، وأندريا نوتشيرا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "ريبورتاج"، بحضور خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسستين.

ومن المقرر أن يضم المشروع مجمّعين سكنيين بمساحة متكافئة تبلغ 5,382,000 قدم مربعة لكل مشروع، يطلّ أحد المجمّعين على الواجهة البحرية، ويشمل فندقاً يضم 60 غرفة، إلى جانب 2,050 فيلا، ومساحات تجارية لتلبية احتياجات السكان اليومية على مساحة 4,000 متر مربع.

ويقع المجمّع الثاني على تلة، ويضم 2,500 منزلاً متلاصقاً، بالإضافة إلى 4,000 متر مربع من المساحات التجارية المخصصة للسكان.

وبدأت الفرق الهندسية تنفيذ المرحلة التمهيدية من المشروع، على أن تبدأ أعمال الإنشاء الفعلية في يونيو 2026، وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، مع بدء تسليم الوحدات في الربع الرابع من عام 2029، واستكماله بالكامل بحلول الربع الأخير من عام 2030.

وستتولى شركة الإمارات المحدودة للاستثمار والتطوير، الشريك المؤسسي لمجموعة ريبورتاج، تنفيذ المشروع وتسليمه بالكامل، وستشرف على جميع مراحل التطوير، بدءاً من التخطيط والهندسة وصولاً إلى التنفيذ والتسليم، مع ضمان أعلى مستويات الجودة، والامتثال التام للمعايير العالمية التي تعتمدها المجموعة.