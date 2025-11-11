وزير تشادي: "منتدى الإمارات - تشاد" يفتح آفاقاً استثنائية للتنمية والاستثمار

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ أكد معالي محمد أسيليك حلطة، وزير التخطيط العمراني والإسكان في جمهورية تشاد، أن منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار المنعقد في أبوظبي، يفتح أمام بلاده آفاقاً استثنائية، ويمنحها الفرصة للتعريف بإمكاناتها كوجهة واعدة للتنمية والاستثمار.

وأضاف معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/ ، أن بلاده تسعى من خلال المنتدى إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، مؤكداً أن تشاد تمتلك من المقومات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتكون مركزاً اقتصادياً إقليمياً فاعلاً في أفريقيا الوسطى.

وقال إن بلاده تشهد اليوم انطلاقة تنموية غير مسبوقة ونهضة جديدة تقوم على جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد.

وأضاف أن تشاد تتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى وجود فرص هائلة في مختلف القطاعات، من الطاقة والتجارة إلى الإسكان والصناعات التحويلية، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين من كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الوفد التشادي المشارك في المنتدى يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين الذين يعملون على عقد شراكات جديدة مع القطاعين الحكومي والخاص، بهدف جذب رؤوس الأموال والمشروعات التنموية إلى البلاد، معربا عن فخره بأن تُعرّف تشاد اليوم في الساحة الدولية كدولة استقرار وانفتاح اقتصادي.